Tanan’g 36 nga namatay sa Binaliw landfill, naugkat na

Narekober sa mga rescuers ang lawas sa katapusang missing person sa trahedya sa Binaliw Landfill sayo sa buntag niadtong Dominggo, Enero 18, 2026.
Tungod niini, niabot na sa 36 ang kinatibuk-ang ihap sa mga nangamatay, sumala ni Cebu City Councilor Dave Tumulak.
Ang lawas napalgan alas 5:41 sa buntag sa Quadrant A sa incident site sulod sa pasilidad sa Prime Integrated Waste Solutions Cebu sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo. Sa kasamtangan, 14 ka biktima nga gi-rescue ang nakagawas na sa ospital, samtang upat pa ang nagpabilin nga nagpaalim.
Miabot og napulo ka adlaw ang search, rescue, ug retrieval operations sukad sa insidente niadtong Enero 8, 2026, tungod sa mga peligro sama sa methane gas ug kusog nga ulan.
Matod ni Mayor Nestor Archival, human sa retrieval, magpadayon ang clearing operations hangtod sa Martes, Enero 20.
“Now if there would be an investigation by the DENR (Department of Environment and Natural Resources), then mokuyog mi nila,” matud ni Archival.
Ang DENR–Central Visayas nipagawas og cease-and-desist order batok sa operator sa landfill human sa maong insidente.
Ang mayor miingon nga ang imbestigasyon o silot sa giingong mga kalapasan nga nahimo sa landfill operator ubos kini sa hurisdiksyon sa DENR-7.
Dugang niya nga nagpadayon ang paghatag og pinansyal nga tabang alang sa mga pamilya sa mga biktima, lakip na ang ayuda alang sa mga naluwas nga buhi ug suporta alang sa mga empleyado sa pasilidad ug niadtong gikan sa mga kontraktor, kansang mga panginabuhian naapektuhan sa insidente.
Sa pagkakaron, ang basura sa siyudad temporaryong ilabay sa lungsod sa Consolacion hangtod sa Pebrero 11.
Si Archival niingon nga ang kasamtangang kahikayan magpadayon hangtod nga duna nay makit-an nga permanente nga landfill ang dakbayan. Gitun-an usab ang paggamit sa ubang landfill sa Minglanilla, Pinamungajan, Toledo City, ug Bogo City.
“I don’t think there is a problem with our tipping fee, but the problem is ang budget nato sa hauling (paghakot) because the disposal sites are far,” matud sa mayor.
Gipahibawo ni Archival nga ang operator sa Binaliw landfill nisugyot nga magtukod og usa ka transfer station nga temporaryong modawat sa mga basura samtang gipangitaan pa og permanenteng dapit nga himoong landfill.
Apan, kinahanglan pa kini nga aprobahan sa DENR 7.
Sa iyang pag-inspeksyon sa rota sa Sinulog, nadismaya ang mayor sa nagkatag nga basura.
“Ako na lang namunit sa mga botelya,” asoy niya.
Sugod sunod tuig, obligahon na ang matag contingent nga maoy mangolekta sa ilang kaugalingong basura.
Ang pagpatuman sa “No segregation, no collection” policy sa dakbayan gisibog ngadto sa Marso aron mahatagan og higayon ang mas lapad nga information campaign sa mga tunghaan.
Atol sa Sinulog, gipasiugda ni Mayor Archival ug Governor Pamela Baricuatro ang kooperasyon sa siyudad ug probinsya.
Matod sa gobernador, ang Sinulog karon duna’y mas lawom nga kahulogan human sa mga linog, bagyo, ug pagdahili sa yuta sa Binaliw.
Nanawagan usab si Baricuatro sa mga Sugboanon sa pagpanalipod sa kinaiyahan sama sa kasapaan ug dagat.
Samtang, si Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma nipadayag sa iyang pasalamat ug pagdayeg sa kalig-on sa mga Sugboanon taliwala sa mga pagsulay—gikan sa baha niadtong Nobyembre, ang landslide sa Binaliw, ug ang pandemya.
Matod sa Arsobispo, ang pagtuo kinahanglang ubanan og buhat ug panaghiusa sa mga lider ug katawhan alang sa mas hayag nga ugma. (EHP)