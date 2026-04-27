Tanang away Fist of Fury 10-The Eliminator han-ay na

Nahan-ay na ang tanang mga away sa undercard sa gikahinamang “Fist of Fury 10 - The Eliminator” boxing event nga gikatakda karong Mayo 9, 2026, sa New Cebu Coliseum.

Sa main event sa promosyon, nga gipasiugdahan sa Chao Sy International Promotions, magbinukbokay sila si Filipino Ian Paul Abne sa Cebu-based ARQ Stable ug Chinese Dianxing Zhu alang sa International Boxing Federation (IBF) minimum weight world title eliminator.

Ang modaog ning awaya maoy mahimong mandatory contender ni IBF minimum weight champion Filipino Pedro Taduran, kinsa personal motan-aw sa away.

Duha ka title fights ang modugang og kolor sa promosyon ug usa niini mao ang tali nila ni Jimuel Aranas sa Chao Sy Stable ug Jeric Noynay sa Martinez Stable, kinsa mag-ilog sa World Boxing Federation (WBF) Silver flyweight belt.

Ang ikaduhang title bout mao ang tali nila ni John Paul Gabunilas sa Chao Sy Stable ug Ramil Roda Jr. sa Omega Stable, kinsa mag-ilog sa Philippine Boxing Federation (PBF) super flyweight title.

Mokompleto sa mga binukbokay mao ang tali nila ni Jubert Cahimat sa Omega Stable batok Mark Sabang sa Masbate, Jony Mar Loreño sa Omega Stable batok Kei Mark Akut sa Davao City, Carl Penedo sa ARQ Stable batok Marlon Alejandro sa Negros, Justin Trazo sa Chao Sy Stable batok Conrad Jason Agujar sa Bohol, Aqoian Li sa China batok Jerson Baclohan sa Manila ug Venance Dances sa Big Yellow Stable batok Norman Russiana sa Mandaue City. / ESL