Tanang kababayan ni Eala nanamilit og sayo

Naharos sa kaw-it sa panamilit sa 1st round pa lang ang tanang mga kabayayan ni Filipina tennis ace Alex Eala sa ikaduhang adlaw sa Women’s Tennis Association (WTA) 125 Philippine Women’s Open.
Si Kaye Anne Emana, kinsa maoy katapusan sa tulo ka mga kababayan ni Eala nga nipakita’g aksyon pinaagi sa wildcards, nasugamak sa dakong kapildihan batok ni Russian Tatiana Prozorova, 1-6, 0-6, niadtong Martes, Enero 7, 2026, sa Rizal Memorial Tennis Center sa Manila.
Nalangan man tuod ang duwa og tulo ka mga oras tungod sa pagbunok sa uwan apan nahuman ra gihapon kini og sayo tungod kay nagkinahanglan lang og 42 minutos si Prozorova aron idespatsar si Emana, kinsa kanhi UAAP MVP.
Si Emana, 22, nisunod sa laing mga Pinay nga sila si Tennielle Madis ug Elizabeth Abarquez, kinsa pulos sab nakatilaw og kastigo sa premiro nilang tahas.
Si Eala, kinsa kasamtangang world ranked No. 49, mao ra ang bugtong Pinay nga nakalusot sa 1st round ug impresibo kini niyang nahimo diin iyang gilampornas si Russian Alina Charaeva, 6-1, 6-2.
Sa press time, padayon pa’ng nakigsangka si Eala ni Japanese Himeno Sakatsume sa 2nd round kagabii, Miyerkules, Enero 28. / ESL