Tanang opisyal sa gobiyerno ipa-lifestyle check ni Marcos

Nimando og lifestyle checks sa tanang opisyal sa gobiyerno si Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip kabahin sa kampanya batok sa mga anomalosong proyekto sa flood control.
Sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Agusto 27, 2025, si Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro niingon nga ang lifestyle checks himuon sa mga hingtungdang ahensiya sa gobiyerno, sugod sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
“Hindi natin maikakaila na merong mga DPWH officials na sinasabing involved sa mga maanomalyang proyekto at malamang magsimula sila doon,” matod ni Castro.
Siya niingon nga ang Office of the Ombudsman, Commission on Audit (COA), Bureau of Internal Revenue (BIR), Bureau of Customs (BOC), ug local government units (LGUs) mahimo sab nga molusad og independenteng lifestyle checks sa ilahang mga opisyal.
“Marami po tayong nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars, malamang ay dapat din itong makita ng BOC kung ang mga ito ba ay bayad sa mga required taxes. Sa mga LGUs, kung makikita natin na ang mga contractors na ito ay napakalaki ng mga proyekto at kinikita, tignan nila kung naaayon din sa mga mayors permit or business permit na binabayaran. Sa LGUs, pati po sa BIR, gawin po nila ang kanilang trabaho at mag-investigate din sila,” asoy ni Castro.
Gisubli ni Castro ang pasalig ni Marcos alang sa usa ka impartial ug non-partisan nga imbestigasyon sa mga anomalosong proyekto sa flood control.
“Hindi ito titigilan. Tatapusin niya ito bago matapos ang term niya,” sumala ni Castro. /TPM / SunStar Philippines