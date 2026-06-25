Tanker milahos sa gutter, 1 angol

Usa ka babaye ang naangol sa dihang nilahos sa gutter ang usa ka tanker sa Barangay Tunghaan, Minglanilla, Cebu, alas 3:00 pasado sa kaadlawon sa Huwebes, Hunyo 25, 2026.
Nailhan ang drayber sa tanker nga si alyas Wil, 33, residente sa Dakbayan sa Talisay.
Nitug-an ang drayber nga nakatagpilaw siya samtang nagbyahe gikan sa Dakbayan sa Mandaue paingon sa Naga City.
Tungod niini, nawad-an siya og kontrol sa manubela ug nilahos sa gutter ug poste daplin sa dalan.
Nadasmagan usab sa tanker ang usa ka gamay nga pwesto nga namaligya og painit ug puto.
Maayo na lang kay nakapadaplin ang tindera sa wala pa kini maigo sa sakyanan.
Apan usa ka 23-anyos nga babaye nga si Jeje, tindera sa usa ka karenderya sa maong lugar, ang napaso human malapwaan og init tubig. / JDG / Hulagway ni Jane D. Gallardo