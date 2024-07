Tanod gipatay sud sa iyang balay

Patay na nga nadangat sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang 50 anyos nga barangay tanod sa Sawang Calero, dakbayan sa Sugbo human pusila sa duha ka wala mailhing mamumuno, pasado alas una sa hapon niadtong Dominggo, Hulyo 28, 2024 sa Block 5, Barangay Sawang Calero, Cebu City.

Ang biktima giila nga si Reynaldo Saavedra, residente sa maong lugar nga naka angkon og mga samad pinusilan sa lawas ug ulo.

Sigun sa mga residente sa dapit nga adunay tawo nga nagsul-ob og itom nga long sleeves ug naka-full face helmet ang misulod balay sa biktima ug dayon pusil makaduha ka higayon samtang mipahuway.

Dali nga misibat ang duha ka mga suspetsado sakay sa usa ka motorsiklo palayo sa wala matino nga lugar.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office nga nagpadayon karon ang imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station 6 sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Jay Palcon.

Tanang anggulo ang gisubay sa kapulisan ug gipahibawo ni Rafter nga duna na silay persons of interest apan nagdumili lang una ni sa pag tug-an niini.

Dugang ni Rafter nga sa pagkakaron nakig alayon sila sa pamilya ni Saavedra aron masayran kung duna ba kini nadawat nga hulga sa wala pa mahitabo ang krimen apan nag bangutan pa ang kabanay niini.

Mipasalig si Rafter nga ilang gipaningkamotan nga ilang madakpan ang responsable sa maong krimen.

“We are really trying our effort na madakpan nato kadtong mga POI nato, as of now we already have identified POI,” matod ni Rafter.

Giingong aktibo ang maong barangay tanod sa pagpanakop sa mga badlungon sa Baragay Sawang uban sa kapulisan sa maong barangay. / AYB