Tanod, iyang kauban sikop sa buy-bust sa Dalaguete

Usa ka barangay tanod uban sa iyang kakunsabo ang gidakop atol sa buy--bust sa alas 2:20 sa kadla-won, Lunes, Disyembre 1, 2025, sa Barangay Cawayan, Lungsod sa Dalaguete.
Ang mga suspek giila nga sila si Noe Rivera Dicdican alyas Baklay, 58 anyos, minyo, usa ka barangay tanod, ug si John Lloyd Philip Benavente Entice alyas Loyd, 24 anyos, ulitawo, pulos molupyo sa nahisgutang lugar.
Narekober sa ilang possession ang 20 ka pakete sa gituohang shabu ug P500 nga buy-bust money. Ang drugas motimbang sa 0.8 gram ug mobalor sa P5,440.
Si Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, niingon nga niangkon ang tanod nga nalambigit siya sa ilegal nga drugas sa atubangan mismo sa ilang barangay kapitan human kini gidakop.
Ang drugas giingong gikompra sa tanod uban sa iyang kakunsabo gikan sa Dakbayan sa Sugbo.
Gibutyag ni Zozobrado nga sa ilang pag-monitor sa duroha, nasubay nila ang ilang ilegal nga kalihukan.
"Gipangutana siya ni Kap kon iyaha ba ang drugas giangkon gyud niya," dugang ni Zozobrado. / GPL