Tanod nagdumala sa trapiko naligsan sa motor, kritikal

Talandugon ang kahimtang sa barangay tanod human naligsan og motor samtang nagdumala sa trapiko sa National Highway sa Barangay Candaguit, Lungsod sa Sibonga alas 11 pasado sa gabii, Lunes, Septiyembre 28, 2026.
Nailhan ang biktima nga si Renante Llaños, nagpuyo ug nagtrabaho isip tanod sa naasoy nga dapit.
Samtang ang nakaligis mao ang 22-anyos nga drayber sa Yamaha Aerox 155 nga si Milky Aldaya, residente sa Barangay Bolinawan, Dakbayan sa Carcar.
Subay sa imbestigasyon, si Aldaya nagbiyahe gikan sa Sibonga ug paingon unta sa Carcar.Niadtong higayona, gi-deploy si Llaños nga mag-traffic aide uban si John Mike Pama, 21 anyos, para malikayan ang huot nga trapiko sa maong dapit.
Si Llaños mao ang mopahunong sa mga sakyanan gikan sa Carcar aron makahatag og higayon nga makaagi ang ubang mobiyahe gikan sa Sibonga ug si Pama maoy naa sa atbang nga bahin.
Dihang ni-signal si Pama nga moagi na si Aldaya, aksidente niining nabanggaan si Llaños nga niresulta sa iyang grabe nga pagkaangol.
Samtang gidala sab sa Sibonga Municipal Police Station ang drayber sa motor alang sa dugang imbestigasyon diin posibleng mag-atubang kini og kasong Reckless Imprudence Resulting in Serious Physical Injuries. / JDG