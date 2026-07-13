Tanod nga miresponde sa away sa magtiayon gipaak

Usa ka barangay tanod ang nasamdan sa tiyan human gipaak sa usa ka lalaki nga giingong nangulata sa iyang kaipon niadtong Dominggo sa gabii, Hulyo 12, 2026, sa Sityo Nivel Hills, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nailhan lang sa alyas nga Carpio, 42 anyos, usa ka drayber, residente sa Sityo Sto. Niño, Barangay Apas.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, ang kapuyo mismo ni Carpio ang nidangop sa barangay hall aron mangayo og tabang human siya gikulata sa suspek.
Tungod niini, daling niresponde ang mga sakop sa Barangay Public Safety Officer (BPSO) sa Busay.
Sa ilang pag-abot sa dapit, ilang nasugatan si Carpio nga nagsakay na sa iyang multicab. Aron dili makasibat, gibabagan sa mga tanod ang multicab sa ilang patrol vehicle. Imbes nga motahan, giingong gidumbolan sa suspek ang sakyanan sa barangay, hinungdan nga ninaog ang mga tanod aron siya dakpon.
Apan sa dihang gikuptan na ang suspek, kalit lang niining gipaak ang tiyan sa usa sa mga tanod.
Sa iyang habig, nidepensa si Carpio ug niingon nga napugos lang siya sa pagpaak tungod kay gisumbag matod pa siya sa maong tanod.
Nangatarungan sab ang suspek nga dili siya hubog niadtong higayona kundili nakainom lang.
Si Carpio kasamtangan karong gitanggong sa Mabolo Police Station. Gihikay na ang mga kasong physical injuries, malicious mischief, tungod sa pagdumbol sa sakyanan sa barangay, ug Article 151 sa Revised Penal Code (Resistance and Disobedience to a Person in Authority) nga ipasaka batok kaniya. / JDG