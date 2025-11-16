Tanzanian fighter mibahad kang Suganob

Ang world-rated fighter nga si Mchanja Yohana nipasingit og istorya sa iyang kontra nga si Filipino rising star Regie Suganob sa umaabot nga “Kumong Bol-anon XXIII" karong Dominggo, Nobiyembre 22, 2025, sa PMI main campus gym didto sa Tagbilaran City, Bohol.
Si Yohana niingon nga angay daw mangandam gyud si Suganob kay lahi nga fighter iyang makita sa ilang main event nga away.
“You have never fought someone like me. In that ring, you are going to meet the most stubborn, most relentless, and toughest fighter you have ever faced. So prepare yourself,” tipik sa interbiyu sa 27-anyos nga boksidor.
Si Yohana ranked No. 8 sa World Boxing Organization (WBO) in the flyweight division. Iya pud gikuptan karon ang WBO Global flyweight belt. / RSC gikan ni EKA