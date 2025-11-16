Superbalita Cebu

Tanzanian fighter mibahad kang Suganob

Tanzanian fighter mibahad kang Suganob
Mchanja Yohana / Hulagway ni Edri K. Aznar
Published on

Ang world-rated fighter nga si Mchanja Yohana nipasingit og istorya sa iyang kontra nga si Filipino rising star Regie Suganob sa umaabot nga “Kumong Bol-anon XXIII" karong Dominggo, Nobiyembre 22, 2025, sa PMI main campus gym didto sa Tagbilaran City, Bohol.

Si Yohana niingon nga angay daw mangandam gyud si Suganob kay lahi nga fighter iyang makita sa ilang main event nga away.

“You have never fought someone like me. In that ring, you are going to meet the most stubborn, most relentless, and toughest fighter you have ever faced. So prepare yourself,” tipik sa interbiyu sa 27-anyos nga boksidor.

Si Yohana ranked No. 8 sa World Boxing Or­ga­ni­zation (WBO) in the fly­weight division. Iya pud gikup­tan karon ang WBO Global flyweight belt. / RSC gikan ni EKA

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph