Tanzanian gidominar ni Suganob

Gidominar ni one-time world title challenger Boholano Regie Suganob si world-ranked Tanzanian Mchanja Yohana sa main event sa PMI Bohol Boxing Promotions card "Kumong Bol-anon XXIII" niadtong Sabado sa gabii, Nobiyembre 22, 2025, PMI Main Campus Gym sa Tagbilaran City, Bohol.
Nagkanayon si Suganob nga tinguha gyud unta niyang tumbahon si Yohana apan wala nahitabo gumikan kay nagsige na lang kini’g dagan-dagan human nakatilaw og sakit sa kusog nga kumo ni Suganob.
“Aware na gyud ko ato nga mao to iyang buhaton, modagan ba. Pero wa lang gyud ko mokompiyansa kay siyempre basin mataghapan ta. Timing timing lang ko unya kon maigo og solid, modagan man gyud,” matod ni Suganob.
Pagkahuman sa away, matod ni Suganob nga mismong si Yohana niangkon nga nidagandagan siya gumikan kay nasakitan kini sa kumo sa lumad nga taga Dauis, Bohol.
“After sa fight, niduol siya nako ug niingon og ‘power power’, mao daw di siya mosulod kay ma-counter lagi kuno siya, nakatilaw siya og kusog,” dugang ni Suganob.
Ang tulo ka judges pulos nitali og 99-91 sa ilang tagsatagsa ka scorecard, tanan pabor ni Suganob.
Si Suganob nisaka sa 17-1, 6KOs nga rekord samtang si Yohana natagak sa 22-7-1, 15KOs nga baraha.
Ang manager ni Suganob nga si PMI Bohol Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot nga mosagubang og laing away si Suganob karong Pebrero sa sunod tuig batok sa laing world rated nga kontra ug human niini, posibleng mahatagan na si Suganob og laing oportunidad nga makapanuktok og balik sa world title, partikyular sa World Boxing Organization (WBO).
Kon adunay oportunidad, matod ni Podot nga posible sab makaaway si Suganob alang sa International Boxing Federation (IBF) title.
“We just followed what the WBO said. We have been communicating with the president through email. Regie is also expected to move up in the IBF. Whichever opportunity comes first, we'll take it," pasabot ni Podot.
Sa top supporting bout, ang stablemate ni Suganob sa PMI boxing stable nga si Leonard Pores III (9-0, 7 KOs) niangkon sa bakanteng IBF Youth flyweight human niya gilupig si Cebu-based Japanese prospect Kiyoto Narukami (5-2-1, 2 KOs) pinaagi sa unanimous decision.
Sa laing title fight sa promosyon, gisurpresa ni Sherwin Dacullo (5-1-1, 2 KOs) sa Noy Pacing Flores boxing stable sa Mandaue City ang laing sakop sa PMI boxing stable nga si Freshler Utrera (4-1, 2 KOs) pinaagi sa unanimous decision.
Sa kadaugan, naangkon ni Dacullo ang bakanteng Philippine Games and Amusements Board Youth minimumweight belt.
Sa undercard, ningdaog sila si Virgel Vitor batok ni Alven Vergara (KO 2), Gerwin Asilo batok Yeroge Gura (UD), Jericho Acaylar batok Francis Arante (KO 1), ug Jick-Kier Autida batok John Paul Oyong (KO 2). / ESL