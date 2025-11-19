Tanzanian miabot na sa Bohol

Niabot na sa Tagbilaran City, Bohol si world-ranked Tanzanian Mchanja Yohana niadtong Martes, Nobiyembre 18, 2025, pipila ka adlaw sa dili pa ang iyang mahinungdanong misyon.
Si Yohana nakatakdang makig-away ni kanhi world title challenger Boholano Regie Suganob karong Sabado, Nobiyembre 22, sa main event sa "Kumong Bol-anon XXIII" sa PMI Main Campus Gym sa Tagbilaran City.
Kini maoy ikaduhang away nga sagubangon ni Yohana sa Pilipinas.
Una siyang niasdang sa nasod niadtong 2023 sa Dakbayan sa Sugbo diin nakig-away siya ni kanhi world champion Milan Melindo. Niadtong higayuna, napilde pinaagi sa unanimous decision si Yohana kinsa kasamtangang rated No. 8 sa World Boxing Organization (WBO) flyweight division ug WBO Global flyweight titleholder.
Human sa iyang kapildihan batok ni Melindo, si Yohana nirehistro og walo ka sunodsunod nga kadaugan diin lakip sa iyang gipilde mao si Filipino knockout artist Miel Fajardo.
Sa iyang bahin, si Suganob maoy kasamtangang ranked No. 4 sa WBO ug No. 9 sa World Boxing (WBC).
Ang pagpakig-away ni Yohana maoy nagsilbeng mahinungdanong taytayan sa tinguha ni Suganob nga makapanuktok og balik alang sa world title.
Si Suganob naggunit og 16-1, 6KOs nga rekord samtang si Yohana adunay 22-6-1, 15KOs nga baraha. / ESL