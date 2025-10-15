Tanzanian moataki sa Bohol

Opisyal na nga gianunsyo sa PMI Bohol Boxing Promotions ang ipahigayon niining usa ka dakong boxing card sa sunod buwan diin mobida ang usa ilang pambatong mga boksidor nga si one-time world title challenger Regie Suganob.
Gitumbok mao ang “Kumong Bol-anon XXIII” nga ipahigayon karong Nobiyembre 15, 2025, sa Tagbilaran City, Bohol.
Sa main event sa promosyon, si Suganob mosagubang og malisod nga tahas diin iyang kontrahon si Tanzanian regional champion Mchanja Yohana sa usa ka 110-pound catchweight bout.
Nagsilbi kining taytayan ni Suganob alang sa iyang intensyon nga makapanuktok og balik alang sa world title.
Si Suganob kasamtangang rated No. 4 sa World Boxing Organization (WBO), No. 9 sa World Boxing Council (WBC), ug No. 11 sa International Boxing Federation (IBF) light-flyweight division.
Unang niaway og world title si Suganob niadtong 2023 apan napilde siya pinaagi sa unanimous decision batok ni IBF light-flyweight king Sivenathi Nontshinga sa South Africa.
Si Suganob, 28, kinsa lumad nga taga Dauis, Bohol, naggunit og 16-1, 6KOs nga rekord samtang si Yohana adunay 21-6-1, 14KOS nga baraha. / ESL