Tapales, Laurente midaog sa Thailand

Nikulit og kadaogan ang duha ka Pinoy boxers nga sila si former two-time world champion Marlon Tapales ug ang wa’y pilde nga si Criztian Pitt Laurente sa ilang managlahi nga sangka didto sa Pattaya, Thailand kagahapon, Sabado, Septiyembre 26, 2026.
Malamposon ang debut ni Tapales sa featherweight division human niya gipaligid sa second round ang Thai journeyman nga si Nirun Baonok aron sakmiton ang bakanteng World Boxing Foundation (WBF) International featherweight belt.
Sikit ang unang round samtang nagbinayloay og kusog nga kumo ang duha ka boksidor. Apan nakalusot ang abtik nga right hook ni Tapales nga nagpalukapa ug nagpatumba kang Baonok.
Napatugpa ni Tapales ang usa ka hait nga counter right nga nipatumba pag-usab sa iyang kaatbang, diin gihunong dayon sa referee ang away sa 1:56 nga marka.
Tungod niini, misaka ang record ni Tapales ngadto sa 42-5 uban ang 23 ka knockouts, samtang si Baonok nahagba sa 15-34 uban ang 11 ka knockouts.
Sa laing bahin, gipadayon ni Laurente ang iyang walay pilde nga record sa pro ranks human niya giguba sa third round ang 18-anyos nga Thai up-and-comer nga si Bechalung Tanbu sa ilang WBF Intercontinental lightweight title bout.
Nagpabilin nga way tatsa ang rekord si Laurente sa iyang 17-0 nga baraha uban ang 10 ka knockouts, samtang si Tanbu nahulog sa 6-3-1 uban ang tulo ka knockouts. / RSC