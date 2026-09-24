Tapales moaway pagbalik karon

Human sa lima ka buwan, ang two-division world champion nga si Marlon Tapales mobalik sa ring karong hinapos sa semana alang sa iyang labing unang pag-away sa featherweight division.
Si Tapales gikatakdang makigsangka sa usa ka six-rounder batok sa beteranong Thai nga si Nirun Baonok karong Sabado, Septiyembre 26, 2026, sa UH-FCC sa Pattaya, Thailand.
Si Tapales moaway unta sa miaging buwan sa Australia apan wala nadayon ang maong away.
Ang katapusang away ni Tapales nahitabo niadtong Abril diin napilde siya sa kanhi world champion nga si Yukinori Oguni pinaagi sa unanimous decision sa Japan.
Si Tapales, 34, nakig-away alang sa iyang unang world title niadtong 2016.
Gipukan niya ang World Boxing Organization (WBO) bantamweight champion nga si Panya Uthok pinaagi sa 11th-round knockout sa Thailand.
Human niini, nahimo siyang unified world champion niadtong 2023 human gipilde si Murodjon Akhmadaliev pinaagi sa split decision sa Estados Unidos aron ma-unify ang International Boxing Federation (IBF) ug World Boxing Association (WBA) super-bantamweight belts.
Gisulayan sab ni Tapales nga ma-unify ang tanang bakos batok sa Hapones nga superstar nga si Naoya Inoue sa maong tuig gihapon, apan nasugamak kini sa 10th round knockout nga kapildihan sa Japan.
Si Tapales kinsa kasamtangang No. 12 sa featherweight division, adunay impresibong rekord nga 41-5, 22 KOs samtang si Baonok adunay 15-33, 11KOs nga baraha. / EKA, ESL