Tapales moaway pagbalik karong Abril 3

Mosaka og balik sa ring si kanhi two-division world champion Filipino Marlon Tapales karong Abril 3, 2026, aron kontrahon sa usa ka 10-rounder ang sama niyang kanhi world champion nga si Yukinori Oguni sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan.
Bisan sa iyang kapildihan batok ni Japanese superstar Naoya “Monster” Inoue sa ilang super bantamweight unification bout niadtong 2023, si Tapales usa gihapon sa adunay dakong mga pangalan sa iyang timbang.
Nibangon dayon si Tapales gikan sa iyang kapildihan batok kang Inoue ug gisakmit niya ang World Boxing Council (WBC) Asian Continental super-bantamweight pinaagi sa first round knockout nga kadaugan batok kang Thai Nattapong Jankaew niadtong 2024.
Sa samang tuig, nadepensaan ni Tapales kining maong titulo pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan batok kang Indian Saurabh Kumar.
Niadtong 2025, kaduha niaway si Tapales diin pulos kadaugan ang iyang nahagpat.
Sa kasamtangan, si Tapales maoy ranked No. 2 sa WBC, No. 3 sa World Boxing Organization (WBO), ug No. 5 sa International Boxing Federation (IBF).
Naggunit si Tapales og 41-4, 22 KOs nga rekord samtang si Oguni adunay 23-4-3, 9kOs nga baraha. / EKA, ESL