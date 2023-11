Tapales naggukod og kasaysayan

Grabe ka lisod nga tahas ang sagubangon ni Filipino Marlon Tapales sa iyang pagsuway og kulit og kasaysayan batok ni Japanese superstar Naoya “Monster” Inoue karong Disyembre 26, 2023 sa Tokyo, Japan.

Mao kini ang gipadayag sa bantugang Filipino boxing analyst nga si Atty. Ed Tolentino.

Ning awaya, isugal ni Tapales ang iyang International Boxing Federation (IBF) ug World Bo­xing Association (WBA) super bantamweight titles alang sa World Boxing Council (WBC) ug World Boxing Organization (WBO) belts ni Naoya.

Gipasabot ni Tolentino nga kon modaog si Tapales, ha­yan mapatik siya sa kasaysayan isip labing unang Pinoy nga boksidor nga mahimong undisputed world champion o makaharos pagdaog sa upat ka mayorihiyang boxing crowns sa usa ka weight division.

“History beckons for Marlon Tapales,” matod ni Tolentino sa interbyu sa www.abs-cbnnews.com. “If he somehow beats Naoya Inoue, he will be the first Filipino boxer to be undisputed champion in the four-belt era of boxing.”

Apan sa pagtuo ni Tolentino, sangko sa langit ang kalisod nga maagian sa gitawag og “Nightmare” ning maong misyon.

“Naoya Inoue right now is one of the best pound-for-pound figh­ters and he is on a roll,” pasabot ni To­lentino.