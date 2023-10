Tapales nangandam batok ‘Monster’

Dakong hagit ang giatubang sa world champion Marlon Tapales sa iyang pakigbatok sa top pound-for-pound champion fighter nga si Naoya Inoue sa ilang undisputed title bout karong Disyembre 26 didto sa Japan.

Isugal sa Filipino champion ang iyang World Boxing Association (WBA) ug International Boxing Federation (IBF) super-bantamweight nga mga bakos batok kang Inoue nga nag­hupot og World Boxing Council (WBC) ug World Boxing Organization (WBO) nga titulo.

Ang 31-anyos nga si Tapales nagtinguha nga mapadayon ang iyang nindot nga kapala­ran sa Japan diin wa pa siya makati­law og pilde sa lugar nga gitawag og Land of Rising Sun.

Apan lahi ang iyang kapala­ran karon kay ang mas inilog man nga si Inoue nga gitawag og ‘Monster’ sa boxing world. Dakong isda kini kon mabihag niya si Inoue ug malakip sa iyang listahan sa biktima sa Japan.

Si Tapales nga naghupot og 37-3 rekord nga adunay 19 KOs, mobalik sa Manila sunod buwan alang sa final phase sa iyang training camp, nga posible didto buhaton sa Baguio City sa dili pa kini mobalik sa Japan.

Niadtong Hulyo, gipilde ni Inoue ang Amerikano nga si Stephen Fulton aron mahimong kampiyon sa WBC ug WBO ug iisa ang iyang rekord ngadto sa impresibo nga 25, 0, nga adunay 22 KOs.

Samtang si Ta­pales gikan sa split decision win batok sa kanhi kam­piyon nga si Mu­rodjon Akh­madaliev sa Uzbekistan niadtong Abril aron ibulsa ang WBA ug IBF titles.

Ang modaog sa away ni Inoue ug Tapales maoy ma­himong undisputed nga hari sa ilang division.

“Marlon (Tapales) has been in Japan four times in his career. He is also 4 and 0, and he’s going to be 5 and 0 in Japan when he beats Inoue,” matod sa MP Promotions president Sean Gibbons sa taho sa Spin.ph

“Marlon is known for his never-give-up attitude despite all odds. He fights at any given situation, he adjusts, and never fears. He will be coming for the ‘Monster’,” dugang niini.