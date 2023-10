Tapales nangandam sa iyang training camp sa Baguio City

Nangandam na’g sugod si World Boxing Association (WBA) ug International Boxing Federation (IBF) super bantamweight champion Marlon Tapales alang sa katapusang tipik sa iyang training camp nga ipahigayon sa Baguio City karong Nobiyembre, 2023.

Niini, nakigsabot nang daan ang Team Tapales ngadto ni kanhi world title challenger ug kasamtangang World Boxing Council (WBC) no. 1 bantamweight contender Vincent Astrolabio aron himuon kining sparring partner.

Si Tapales, kinsa adunay 37-3, 19KOs nga rekord, kasamtangang hugot nga nag-training sa Amerika alang sa iyang unification bout batok ni World Boxing Organization (WBO) ug WBC super bantamweight king Japanese Naoya “Monster” Inoue nga gikatakda karong Disyembre 26, 2023 sa Japan.

“Marlon will be in Baguio in November for the final stages of his training. We thank Astrolabio and his team for helping Marlon for Naoya Inoue. We also plan to bring 2 or 3 more sparring partners for Marlon in Baguio,” matod sa manager ni Tapales nga si JC Manangquil sa interbyu sa GMA News Online.