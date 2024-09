Tapales Vs. Kumar karon na

Sagubangon ni kanhi world champion Marlon Tapales ang usa ka mahinungdanong away karong gabii, Sabado, Septiyembre 7, 2024, sa Olympic Stadium in Phnom Penh, Cambodia.

Ning maong tahas, depensaan ni Tapales ang iyang regional title sa World Boxing Council (WBC) Asian Continental super bantamweight division batok sa dili tantong ilado nga si Indian prospect Saurabh Kumar.

“We are looking to stay busy and earn a title shot in 2025,” matod sa manager ni Tapales nga si Sanman Promotions CEO JC Manangquil sa interbyu s Sun.Star Cebu.

“We are not sure if this is his last fight for the year. We just want to keep him busy.”

Nanghinaot ang kampo ni Tapales nga makapanuktok pagbalik alang sa world title ang 32 anyos nga boksidor.

Si Tapales gikonsiderar nga usa gihapon sa top fighters sa iyang weight division bisan nailog ni Japanese Naoya “Monster” Inoue ang iyang World Boxing Association (WBA) ug International Boxing Federation (IBF) super bantamweight belts sa niaging tuig.

Sa kasamtangan, si Tapales maoy ranked No. 2 sa WBC, No. 3 sa IBF, ug No. 4 sa WBA.

Kon modaog si Tapales ning awaya, posibleng mahatagan siya’g oportunidad nga maka-rematch ni Inoue ug posible sab siyang makaaway og laing world title fight sa mas taas nga timbang.

Apan giklaro ni Manangquil nga wala pa sila naghunahuna niini sa pagkakaron ug nagtutok pa sila batok ni Kumar.

“We don’t underestimate any opponent. Marlon’s mindset is to be in the best shape everytime he steps up in the ring,” pasabot ni Manangquil.

Si Tapales adunay 38-4, 20KOs nga rekord samtang si Kumar, 28, adunay 11-1-1, 6KOs nga rekord. / EKA