Tapales wa mikompiyansa bisan gamay

Padayon si kanhi two-belt super bantamweight world champion Filipino Marlon Tapales sa pagsagubang og away samtang naghuwat nga moabot ang oportunidad nga makapanuktok siya pagbalik alang sa world title.

Nakatakdang depensaan ni Tapales ang iyang World Boxing Council (WBC) Asian Continental super bantamweight title batok ni Indian prospect Saurabh Kumar karong Septiyembre 7, 2024 sa Olympic Stadium sa Phnom Penh, Cambodia.

Tataw nga inilog si Tapales ning awaya apan iyang giklaro nga bisan gamay, wala gyud siya nikompiyansa sa iyang preparasyon.

Sa interbyu sa Sun.Star Cebu, nagkanayon si Tapales nga mahinungdanon kining awaya gumikan kay usa kini sa mga agianan aron makaaway siya pagbalik alang sa regular world title.

Nakasugal sab ning awaya ang taas nga world ranking ni Tapales, kinsa maoy No. 2 sa WBC, No. 3 sa International Boxing Federation (IBF), ug No. 4 sa World Boxing Association (WBA).

Si Tapales, kinsa naggunit sa bakus sa IBF ug WBA, adunay 38-4, 20 KOs nga rekord, samtang si Kumar adunay 11-1-1, 6 KOs nga baraha. / EKA