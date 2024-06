Tapok sa Independence Day nga naa si Rama gisaway

Ang panagtapok sa Barug Team Rama nga nahitabo niadtong Miyerkules, Hunyo 12, 2024, sa Plaza Sugbo Grounds nakaani og pagsaway gikan sa usa ka lokal nga magbabalaod.

Sa interbyo niadtong Biyernes, Hunyo 14, 2024, si Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover niingon nga posibleng adunay sayop nga paggamit sa mga resources sa gobyerno.

Matod niya si Kristian “Ian” Hassamal, kasamtangang pangulo sa Department of General Services, suod nga kauban ni preventively suspended Mayor Michael Rama, nimando sa mga personahe sa City Hall, apil na ang mga tanod, lupon, garbage collector ug loader nga nagdawatan og honoraria, sa pagtambong sa kalihukan.

Ang mensahe nagkanayon:”Good morning. Please advise all personnel receiving honoraria sa (from the) City, particularly sa tanods, lupons and garbage driver and loader to attend the June 12 Independence Mass at Plaza Sugbo 5 p.m. as per instruction of lan Hassamal.”

Gikwestiyon ni Alcover ang posibleng paggamit sa mga sakyanan sa gobiyerno atol sa kalihukan ug ang kalambigitan sa City Government ilabi na kay sa gawas sa City Hall gipahigayon ang maong kalihukan.

Kon gigamit pa ang mga sakyanan sa gobiyerno, matod niya, lain na usab kadto nga isyo, kay gidid-an man si Rama sa paggamit sa mga resources sa gobyerno samtang nagsilbi sa iyang unom ka buwan nga suspension order.

Bisan pa, giangkon ni Alcover nga wala siya makadawat bisan unsang mga taho sa bisan unsang “pag-abuso” sa mga resources sa gobyerno, apan gipatugbaw niya ang mga kabalaka sa otoridad ni Hassamal sa pag-isyu sa ingon nga direktiba.

Si Rama, sa pakighinabi sa telepono niadtong Sabado, Hunyo 15, nipili sa dili pagkomento bahin sa maong butang.

“Unsa may i-comment nako nga igo raman ko niadto,”siya niingon. Hinuon, iyang gitataw nga siya gihapon ang pinili’ng mayor.

Matod ni Alcover nga anaa na karon kang Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang pag-imbestigar sa maong butang aron masuta kon duna bay mga kalapasan.

“It will now depend on what action the acting mayor will take because I am not involved,” matod niya, ug midugang nga wala siya imbitaha sa maong kalihukan.

Si Rama, uban sa mga sakop sa Barug Team Rama, nagtapok sa Plaza Sugbo Grounds aron pagsaulog sa Independence Day niadtong Miyerkules.

Ang bugtong napili nga opisyal nga nitambong sa maong kalihukan mao si City Councilor Donaldo Hontiveros, kinsa karon maoy acting vice mayor.

Ang SunStar Cebu nisuway og kuha sa komento ni Hassamal, apan pakyas.

Sa mga taho nga duha sa iyang mga kaalyado ang nibiya niya, pragmatic si Rama. “Kon manghawa man gani sila, wa tay mahimo.”

Gipili usab niya nga dili mokomentaryo sa pamahayag ni Alcover niadtong Biyernes, Hunyo 14, diin ang naulahi mideklarar sa iyang pagka independente gikan sa Partido Barug ug mikompirmar sa iyang pag-biya sa partido ni Rama. / AML