Tapok-Tapok training sa Doce Pares malampuson

Doble ang kalipay ni GM Erwin Mosqueda sa resulta sa ilahang gipasiugdahan nga 2023 Doce Pares Training Camp nga usa ka tipik sa kasaulogan sa ika-19 nga anibersayo sa Doce Pares Los Angeles.

Gipadayag ni Mosqueda ang iyang gibati atol sa closing ceremony sa tulo ka mga adlaw nga training camp niadtong Sabado, Oktubre 21, 2023 sa Bantayan Hall sa Bayfront Hotel-North Reclamation.

Nagkanayon si Mosqueda nga kapin sa 20 lang ang iyang gilaumang mosalmot sa training camp gikan sa nagkalainlaing suok sa kalibutan.

Apan nasurpresa siya nga niabot og kapin sa 50 ang mga nagparehistro sa training camp nga giulohan og “Tapok-Tapok Eskrimador Doce Pares Multi-Style System.”

Gipasabot ni Mosqueda nga ang utok sa pagkatukod ning maong training camp mao si anhing Supreme Grandmaster (SGM) Diony Cañete, kinsa nakahunahuna niini niadto pang 2020.

Matod ni Mosqueda, dihang nipanaw si Cañete niadtong 2021, nakadesisyon siya nga iyang ipadayon ang nasugdan niini nga programa.

“I called all over who wants to join. I said, I’m gonna bring my students who wants to join and it’s a positive result,” matod ni Mosqueda, kinsa maoy nagtukod sa Doce Pares Los Angeles.

Matod ni Mosqueda, daghang club directors sa nagkadaiyang mga nasod ang nipadayag og interes nga mosalmot gumikan kay pahinungod kini ni SGM Cañete, kansang binuhatan maoy nagpaila sa Doce Pares sa tibuok kalibutan.

Kaabag ni Mosqueda sa pag-organisar sa kalihukan mao ang presidente sa Doce Pares nga si Supreme Grandmaster Arnulfo Dong Cuesta, iyang manghod nga si GM Eric Mosqueda ug Philippine Eskrima Kali-Arnis Federation (PEKAF) Vice President Master Gerald Cañete.

Gawas sa Pilipinas, adunay mga ningsalmot sa kalihukan nga gikan sa United States, Australia, Hungary, Germany, ug United Kingdom.

Gipasabot ni Mosqueda nga basi sa ilang gikasabutan kaniadto ni SGM Cañete, ang kalihukan ipahigayon matag duha ka mga tuig.

Matod niya, ang Hungary maoy mo-host sa ikaduhang edisyon niini karong 2025.