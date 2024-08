Target sa PNP: 3-minute nga response time sa emergencies

Gipaila sa Philippine National Police (PNP) ang giusab nga E911 system, nga nagti­nguha sa tulo ka minuto nga response time sa mga emergency.

Ang E911 system, nga mipuli sa Patrol 117, naglakip og advanced technology nga gitumong aron mapaubos ang response time ug mapaayo ang koordinasyon tali sa mga emergency services lakip ang PNP.

Si PNP Chief General Rommel Marbil nag-isyu og direktiba nga nagmando sa tanang police units nga moresponde sa 911 emergency calls sulod sa 3 minutos.

Samtang iyang gipasabot ang commitment sa PNP sa pagpaayo sa public safety ug pagsiguro nga ang tanang komunidad, labi na ang mga pinaka-vulnerable, makadawat dayon ug epektibo nga police assistance.

Gipasiugda ni Marbil ang kahinungdanon nga ang mga personahe sa PNP andam kaayo sa pagresponde sa emergency calls uban ang labing taas nga lebel sa pagkamahinungdanon ug professionalism.

“So pagka dito mabagal ‘yung response time hinahabol namin and we file admin case sa mga tao. ‘Yung everytime na nagkaroon ng robbery, of course natutuwa kami na-solve pero dapat hindi nangyayari. Yun ang gusto namin, dapat there is no crime at all kung nandoon ‘yung pulis. Yun po ‘yung essence na hinahabol namin na ang sinasabi ng Presidente natin na if you can walk at night at you feel so secure and that’s a real essence of peace and order,” matod ni Marbil.

“Our citizens rely on us during emergencies, and we have to ensure that every 911 call is met with the swift and effective response it deserves. This directive is more than just a procedural requirement—it reflects our unwavering commitment to serve and protect the Filipino people, ensuring peace and safety across the nation,” dugang niya.

Gidasig usab niya ang publiko nga gamiton ang 911 service sa tukma nga paagi, nga nagpasabot nga ang ka-epektibo sa sistema nag-agad sa kooperasyon ug maayong paghusay sa katawhan.

Gipasabot ni Marbil ang dedikasyon sa PNP sa padayong pag-uswag, nga giila ang giusab nga 911 system isip usa ka kritikal nga lakang padulong sa pagtukod og usa ka mas mapasinabtanon ug masaligan nga pwersa sa kapulisan sa nasod. / TPM / SunStar Philippines