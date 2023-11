Tarp sa hulagway sa ex nga hubo ibitay

Andam na unta i-display sa usa ka lalaki nga call center agent ang tarpaulin sa iyang kanhi kapuyo, apan napakgang kini sa kapulisan nga nisikop kaniya niadtong Sabado, Nobiyembre 18, sa alas 7:30 sa gabii.

Ang suspek napusasan sa entrapment operation sa usa ka coffee shop sa Sitio Panagdait, Brgy. Kasambagan, dakbayan sa Sugbo.

Si Patrolman Lilibeth Jocson, investigator-on-case sa Regional Anti-Cyber Crime Unit (RACU 7) nga nahinabi sa Superbalita Cebu sa Martes, Nobiyembre 21, nagkanayon nga ang suspek usa ka 32 anyos call center agent, taga Brgy. Cambaro, dakbayan sa Mandaue, maoy ilang nasikop.

Kini human nangayo og panabang kanila ang 27 anyos nga call center agent nga single mom nga kanhi kapuyo sa suspek.

Ang biktima nibutyag nga dili na gyud siya makig-uli sa suspek bisan kon duna silay anak nga 3 anyos nga lalaki.

Ang suspek nihulga kaniya nga kon dili makigkita niya ug makig-uli, iyang ibitay ang duha ka life-size nga tarpaulin diin hubo nga lawas sa hulagway sa biktima ug conversation sa lalaki nga giingong gikarelasyon niini, iyang i-display.

“Aw basta dili makig-uli anha daw niya i-display ang tarpaulin sa IT Park, sa trabahoan. Unya ang usa atubangan sa ilang panimalay sa basketball court,” dugang ni Jocson.

Wala na mahimutang ang biktima sanglit dili na niya madawat ang suspek tungod kay sukad sila nagkauyab, hangtod nga nakaanak, nagsige og pamakak ang suspek.

Gumikan sa hulga, niadto siya sa buhatan sa RACU 7 aron magpatabang.

Nisanong siya sa lugar diin gusto sa suspek nga magkita sila nga wa nasayod ang suspek nga dunay polis nga nag-atang.

Sa pag-abot, daling niduol ang mga operatiba sa RACU 7 ug gipusasan ang suspek.

Ang kapulisan nakarekuber sa possession sa suspek sa duha ka tarpaulin ug selpon nga gigamit sa pag blackmail.

Matod ni Jocson nga ang suspek nipadayag nga gimingaw na kaayo siya sa biktima.

Gumikan sa kamingaw unya ganahan na kaayo siya sa biktima, iyang nahimo ang paghulga.

“Karon pa mi kasugat ingon ani nga pagpang-blackmail, life-size tarpaulin. Abi namo sa conversation lang to nila, tinuod gyud napatik sa tarpaulin, klaro kaayo ang biktima,” dugang ni Jocson.

Ang suspek nigasto sa pagprinta sa tarpaulin, ilabi na sa hubo nga hulagway sa biktima.

Si Jocson nibutyag nga na inquest na ang suspek niadtong Lunes, Nobiyembre 20, 2023.

Mag-atubang kini og kasong kalapasan sa Article 286 kun grave coercion ubos sa Revised Penal Code ug paglapas sa Anti-Violence Against Women and their Children Act of 2004, Republic Act 9995 kun Anti-Photo Video Voyeurism Act of 2009 nga may kalambigitan sa Section 6 sa RA 10175 kun Cybercrime Prevention Act of 2012.

Giawhag sa RACU 7 kadtong ubang mga biktima nga dunay susamang kasinatian sa pag-report sa kapulisan.