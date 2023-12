Task Force Disiplina manuaw sa barangays

Ang Cebu City Government nagtan-aw sa pagpatuman sa disiplina sa lebel sa barangay pinaagi sa pagpaaktibo pag-usab sa Task Force Disiplina (TFD), pag-awhag sa publiko sa pagsunod sa mga lokal nga palisiya sa kalimpyo, kahimsog ug kaluwasan, kalinaw ug kahusay, ug trapiko, matod sa taho sa Cebu City News and Information.

Atol sa segment sa Sugboanon Channel nga Peace and Order Program (POP) Peace Talk, si Pastor Alcover III, POP executive director, niingon nga ang tumong sa pagpaaktibo og balik sa task force mao ang pagsilsil sa disiplina sa mga konstituwente, pagsilsil sa disiplina sa ilang mga panimalay.

“Ang usa sa marching order ni Mayor Michael Rama nga moadto mi sa mga barangay, manoktok sa inyong kabalayan...mangumusta mi sa inyong pagpuyo, ug mo remind sa pagsunod sa atong mga balaod,” matod ni Alcover.

Matod niya, ang TFD kabahin sa estratehiya ni Rama aron makab-ot ang hiniusang pangandoy sa mga Sugbuanon alang sa Singapore-like nga dakbayan sa Sugbo.

Ang TFD, pinaagi sa Executive Order (EO) namugna niadtong Oktubre 1, 2023, nga gipirmahan ni Rama.

Ang mayor nipagawas og kamanduan nga nagtuyo sa pagpatuman sa “devise approaches that are aggressive and massive in character and will storm the City with innovations, enhancements, and advancements.”

Ang direktiba naglambigit sa mga frontline agencies ug volunteers ubos sa TFD sa pagpahigayon og barangay patrols, pag-awhag sa mga lungsoranon sa pagdisiplina sa kaugalingon ug pagsunod sa mga balaod ug ordinansa sa siyudad, sumala sa EO.

Gawas sa POP, ang TFD gilangkuban sa mosunod nga mga entidad: Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, pinaagi sa Cebu City Police Office, Bureau of Fire Protection, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Cebu City Transportation Office, Barangay Peacekeeping Action Team, Prevention, Restoration, Order, Beautification, and Enhancement, ang 80 ka barangays, Cebu City Satellite Office, City Environment and Natural Resources Office, City Environment and Sanitation Enforcement Team, Public Information Office, academe, deputized volunteers, ug mga force multiplier.

Si Alcover nanghinaut nga ang TFD makasugod na sa ilang operasyon tungod sa kadaghan sa mga kalihukan nga giplanuhan sa Dakbayan sugod karong buwana hangtod sa Enero sunod tuig.

“Dili ta gusto nga naay bisita moanhi dinhi, makapanaway nato nga hugaw atong dakbayan ug wala tay disiplina,” matod ni Alcover.

Siya niingon nga ang POP nakabisita na sa pipila ka mga barangay aron pagpahibalo sa mga residente bahin sa reactivation sa TFD nga gikatakda sa sunod tuig.

“Kamo nga naa diha karon nga naminaw, kon pwede, panglimpyo na mo sa imong tugkaran. Ayaw mo paabot nga manuktok pa ang kapulisan ug ang TFD nga mo-remind ninyo,” dugang niya.