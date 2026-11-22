Nagkadaghan ang mga tawo nga naggunit og smartphone aron kuhaan og litrato ang ilang kaugalingon ug ang matag importanteng higayon sa ilang kinabuhi. Sa panahon diin halos tanan adunay camera sa ilang bulsa, daw anam-anam nang napulihan ang tradisyonal nga potograpiya. Apan sa sulod sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, adunay usa ka tawo nga nagpabiling matinud-anon sa karaang paagi sa pagdakop sa mga handumanan pinaagi sa kamera ug giimprintang litrato.
Siya si Tatay Danny Bitor, 70 anyos nga beteranong photographer nga sulod sa 50 ka tuig nang nagserbisyo sa mga deboto ug bisita sa maong simbahan.
Taliwala sa mga lokal ug turista, sa kainit sa adlaw ug sa walay hunong nga mga click sa camera phone sa palibot, kalmado siyang nagbarog uban sa iyang kamera, naghulat sa mga tawong gustong magpalitrato.
Sa matag kostumer, maampingon niyang papuwestuhon ang tawo sa maayong anggulo aron mas nindot ang hulagway.
Human niini, iyang ipadala ang litrato aron maimprinta sa usa ka tindahan nga mga 10 minutos nga lakaw gikan sa iyang puwesto.
Kini nga bulohaton nahimo nang bahin sa iyang kinabuhi. Alas 9 pa lamang sa buntag, andam na ang iyang mga gamit ug nakapuwesto na siya aron manginabuhi hangtod alas 6 sa kagabhion.
Nagsugod ang iyang panaw sa potograpiya sa dihang 18 anyos pa lamang siya.
Gitudloan siya sa iyang uyoan sa pagpangodak ug niadtong 1980, nagtrabaho siya sa usa ka art studio sa Quiapo, Manila isip developer sa litrato diin dos pesos lamang ang iyang kita matag adlaw.
Sa edad nga 20, nisulod siya isip photographer sa Basilica ug didto nagsugod ang iyang taas nga serbisyo.
Tungod sa iyang dakong gugma sa potograpiya, nagpabilin siya sa maong propesyon hangtod karon.
Sulod sa usa ka adlaw, makaabot siya og 20 ka shots. Moabot sa P150 ang bayad sa duha ka litrato ug gikan niini makakita siya og mga P500 hangtod kapin sa P1,000 alang sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglan.
Apan dili kanunay nga ingon niana ang kahimtang. Sa pag-uswag sa teknolohiya, nikunhod ang panginahanglan alang sa tradisyonal nga potograpiya.
Daghan na ang mopili sa paggamit sa ilang cellphone aron makakuha og hulagway imbes nga magpalitrato ug magpaimprinta.
Dili sab sayon ang mga pagsulay nga iyang naagian. Usa sa labing lisod mao ang pandemya diin halos wala siyay kita.
Sa maong panahon, napugos siya sa pagpangayo og tabang gikan sa iyang mga kaigsuonan aron matabangan ang iyang adlaw-adlaw nga panginahanglan.
Naapektuhan sab ang iyang pagpanginabuhi sa linog nga nakadaot sa simbahan ug sa Bagyong Odette nga niigo sa probinsiya.
Matod pa niya, kaniadto adunay 25 ka lumad nga photographer nga nagserbisyo sa Basilica. Karon, tulo na lamang sila nga nahibilin lakip kaniya tungod kay ang uban nabawian na sa kinabuhi. Bisan pa sa mga sakit sama sa arthritis, ubo ug uban pang kakulian nga dala sa katigulangon, nagpabilin siyang aktibo sa trabaho.
"Kon magpuyo ra ko sa balay, mas mograbe akong kakapoy kay wala ko naanad nga dili ko magtrabaho," matod niya.
Alang kang Tatay Danny, dili lamang kini pamaagi sa pagpanginabuhi. Kini usab ang nakatabang kaniya sa pagpadako sa iyang mga anak ug nahimong dakong bahin sa iyang kinabuhi. Labaw sa tanan, usa kini ka pasyon nga wala gayud mapapas sa paglabay sa panahon.
Sa matag pislit sa iyang kamera, dili lamang litrato ang iyang makuha kondili mga handumanan usab nga madala sa mga tawo bisan asa sila moadto.
Bisan pa sa pagdagsa sa mga smartphone ug modernong teknolohiya nga nakapaminos sa panginahanglan sa tradisyonal nga pagpangodak, nagpabilin si Tatay Danny sa iyang puwesto sulod sa Basilica.
Alang kaniya, dili sukdanan sa pagpadayon ang pagbag-o sa panahon, tungod kay samtang adunay mga tawong nagapangita og hulagway nga maimprinta ug mga handumanang matikdan sa kamot, magpadayon sab ang iyang kamera sa pagpislit.
Sa edad nga 70, napamatud-an ni Tatay Danny nga ang tinuod nga gugma sa usa ka buluhaton dili mapilde sa teknolohiya. / Sinuwat ug hulagway ni Lugas, Theresa, UV BA-Communication student