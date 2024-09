Tatum, Brown mas nadasig tungod sa Olympics

Ang superstars nga si Jayson Tatum ug Jaylen Brown sa National Basketball Association (NBA) reigning champion Boston Celtics magbitbit og dugang nga motibasyon sa umaabot nga 2024-2025 season nga buksan sunod buwan.

Ang head coach sa Celtics nga si Joe Mazzulla gipangutana nga posible ba nga manimalos ang duha ka bituon tungod sa ilang eksperinsiya sa 2024 Paris Olympics.

Matod ni Mazzulla usa lang kini sa midugang nga motibasyon sa duha ka bituon apan naa pay mas dako nga inspirasyon nga ilang gibitbit nga mao ang pagdepensa sa titulo.

“They’re two great, great players. So I’m not going to try to figure out how they’re going to go about it. If they want to take revenge on that particular game, that’s great for them,” tipik sa gibatbat ni Mazulla sa programa nga Locked on Celtics.

K ahinumdoman nga dunay mitumaw nga issue kang Tatum ug Brown sa Paris Olympics.

Ang Finals MVP nga Brown na-snub sa Team USA ug gipili si Derrick White isip hulip kang Kawhi Leonard sa roster.

Samtang si Tatum nalakip sa Team USA apan kanunay lang kining naglingkod sa bench ug limitado ang playing time.

Dunay duha ka duwa nga wa gyud kini gipasulod lakip na ang kulbahinam nga kombati sa USA batok Serbia. /RSC