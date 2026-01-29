Tatum gituohang hapit na mobalik

Gilauman nga makabalik na pagduwa ang usa sa labing mga pambato sa Boston Celtics nga si Jayson Tatum sa ulahing bahin sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).
Si Tatum, kinsa nakasinati og torn Achilles tendon niadtong Mayo sa niaging tuig, nipadayag nga maayo ang dagan sa iyang rehabilitasyon.
Sa niaging semana, nihimo og full workout si Tatum atubangan sa mga reporter ug basi niini, nigawas ang mga panahom nga posibleng makabalik siya pagduwa sa kasamtangang season. / Gikan sa wires