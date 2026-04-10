Tatum malipayon kay wala naangol

Napilde man tuod ang Boston Celtics sa ilang pagsulong sa balwarte sa New York Knicks, 106-112, nga Madison Square Garden (MSG) kagahapon, Biyernes, Abril 10, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA) apan alang ni Jayson Tatum, aduna siya’y nadawat nga konsuwelo.
Matod ni Tatum, kinsa niamot og 24 puntos ug 13 rebounds alang sa Celtics, malipayon siya nga nakahuman siya sa duwa nga wala’y nahitabo kaniya.
Kahinumdoman nga sa niaging 11 ka mga buwan, ning maong venue nasinati ni Tatum ang makuyaw nga natad sa angol (tore Achilles tendon), nga nakahatag kaniya og trauma. / Gikan sa wires