Tatum miapil og 5-on-5 nga duwa

Dili usa ka yanong ehersisyo, kon dili 5-on-5 nga duwa gyud ang giapilan ni Boston Celtics star Jayson Tatum kagahapon, Miyerkules, Pebrero 11, 2026 (PH time), atol sa labing una niyang pagtunga sa praktis sa Maine Celtics, nga maoy G League team sa prangkisa.

Si Tatum wa pa nakaduwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) tungod sa iyang nasinating angol (right Achilles tear) sa Game 4 sa Eastern Conference semi-finals series batok sa New York Knicks sa niaging season.

Gituohan nga nagkaduol na ang pagbalik og duwa ni Tatum. / Gikan sa wires

