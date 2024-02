Tatum midaob sa Wizards

Nipakatap og 35 puntos ang All-star guard nga si Jayson Tatum aron lupigon sa league-leading Boston Celtics ang Washington Wizards, 133-129, sa National Basketball Association (NBA) regular season game sa TD Garden, Boston, Massachusetts sa Sabado, Pebrero 10, 2024 (PH time).

Ning season, mao na kini ang ika-20 nga duwa nga miiskor si Tatum og 30 puntos pataas.

Nakuha pud sa Celtics ang ika-40 nga daog sa regular season ug padayong nag-una sa team standings bitbit ang 40-12 (win-loss) nga baraha.

Nagmangtas sa ilawom ang Celtics big man nga si Kristaps Porzingis sa iyang double-double nga 34 puntos ug 11 ka rebounds.

Nitunol si Jrue Ho­li­day og 20 puntos samtang si Jaylen Brown niamot og 18 puntos alang sa Celtics.

“We are working on playing very intentional basketball,” matod ni Brown. “It’s a full journey in a season. It’s going to be highs and lows. It’s going to be games where shots are not going in and through at all. We’ve got to stick together. And that’s what we’ve been doing.”

Si Deni Avdija nikamada og 24 puntos ug 11 ka rebounds, si Corey Kispert nihatag og 24 puntos, samtang si Bilal Coulibaly nibuhat og 21 puntos alang sa Wizards, kinsa nahagsa sa ikalimang sunodsunod nga pilde.

Naglabaw pa og syete puntos sa halftime ang Wizards, apan nipalanog og 36-16 run ang Celtics sa third quarter nga maoy nakaluya sa Wizards.

Bitbit sa Celtics ang 100-87 nga labaw sa pagsugod sa fourth quarter, wa na niini buhii ang labaw hangtod sa final buzzer.