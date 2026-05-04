Tatum misaad nga ma-100% condition

Gipasalig sa usa sa mga lider sa Boston Celtics nga si Jayson Tatum nga buhaton niya ang tanan aron siyento porsiyento nga mahibalik ang iyang kondisyon sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).
Si Tatum nakabalik pagduwa niadto lang Marso human sa taas nga panahon nga wala siya nakaduwa tungod sa nasinati niyang angol (Achilles).
Tuod man natabangan ni Tatum ang Celtics nga makasulod sa playoffs apan wala siya nakaduwa sa ilang kapildihan sa deciding Game 7 sa 1st round series batok sa Philadelphia 76ers gumikan kay nakasinati siya pagbalik og angol. / Gikan sa wires