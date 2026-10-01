Tatum nag-organisar og practice session

Nag-organisar og practice session sa Los Angeles si Jayson Tatum nga gitambungan og daghang mga sakop sa Boston Celtics sa tinguha nga magka-jell nang daan ang ilang puwersa sa dili pa magsugod ang training camp.
Gibuhat kini ni Tatum gumikan kay adunay dakong kausaban nga nahitabo sa ilang puwersa, diin ang labing dako mao ang pagkawagtang ni Jaylen Brown ug ang paghiabot ni Paul George.
Si George ug ang laing bag-ong sakop sa Celtics nga si Mike Conley Jr. nahilakip sa mga nangapil sa giorganisar ni Tatum nga duwa. / Gikan sa wires