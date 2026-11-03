Tatum napili isip NBA East POW

Natudlo isip bag-ong Player of the Week sa Eastern conference si Celtics forward Jayson Tatum sa ikaduhang semana sa National Basketball Association (NBA).

Si Tatum nag-average og 30.3 puntos ug 5.8 rebounds sa tulo ka sagunsong kadaugan nga nahimo sa Celtics sa miaging semana.

Ang ubang mga nominado ning maong pasidungog mao sila si Miami Heat forward Giannis Antetokounmpo, Toronto Raptors forward Scottie Barnes, Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey ug Cleveland Cavaliers center Evan Mobley. / Gikan sa wires