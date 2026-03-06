Tatum posibleng moduwa karon

Posibleng moduwa na’g balik ang usa sa mga pambato sa Boston Celtics nga si Jayson Tatum sa ilang pag-host sa Dallas Mavericks karong Sabado, Marso 7, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Tatum, kinsa opisyal nang gilista sa Celtics isip questionable sa ilang injury report, wala pa nakaduwa human kini nakasinati og angol (right Achilles tendon) sa Game 4 sa second-round playoff series sa niaging season niadtong Mayo 2025 batok sa New York Knicks.
Mohatag og pinal nga desisyon ang Celtics kon paduwaon na ba nila si Tatum batok sa Mavericks sa dili pa magsugod ang duwa. / Gikan sa wires