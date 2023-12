Taulava milugnot gikan sa pagretiro

Mga duwa karon:

4:00 pm- Terrafirma batok Converge

8:00 pm- NLEX batok Talk N’ Text

Milugnot gikan sa pagretiro si Asi Taulava ug moduwa na kini pagbalik sa NLEX Road Warriors batok sa Talk N’ Text Tropang Giga sa main game ning Miyerkules sa gabii, Disyembre 13, 2023, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Philsports Arena.

Ang pagbalik og duwa sa 50 anyos nga si Taulava nadungan sa pagretiro sa iyang jersey number.

Ning maong kalambuan, nalabwan ni Taulava si Robert “The Living Legend” Jaworski isip labing dugay nga nagduwa sa kasaysayan sa PBA.

Si Taulava, kinsa maoy 2003 MVP, niapil sa praktis sa Road Warriors ning Martes, Disyembre 12, 2023.

“That’s a surprise. I want everyone to come out in my retirement game,” matod ni Taulava nga napatik sa Spin.ph.

Mao kini ang labing unang higayon nga mag-uniporme ang usa ka magduduwa sa samang gabii sa iyang jersey retirement.

Ang Road Warriors adunay 2-5 nga rekord samtang ang Tropang Giga adunay 2-3 nga baraha.

Sa premirong duwa, ang Terrafirma Dyip makigbatok sa nagkagidlay nga Converge FiberXers sugod sa alas 4:00 sa hapon.

Ang Dyip adunay 2-4 nga rekord samtang ang FiberXers wala pa’y daog sulod sa unom ka mga duwa.