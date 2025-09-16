Tautuaa nalibog sa kaubang mga Chris

Gipadayag ni San Miguel Beermen big man Mo Tautuaa ang iyang kalibog kon unsa’y iyang itawag sa ilang bag-ong kauban nga si Chris Miller, kinsa gipili sa Beermen isip No. 9 overall pick sa niaging Philippine Basketball Association (PBA) Rookie Draft.
Gipasabot ni Tautuaa nga naglibog siya tungod kay ubay-ubay na ang mga sakop sa Beermen nga Chris ang pangalan.
Naa sila si Chris Ross, Kris Rosales ug CJ Perez, kinsa Christian Jaymar ang tinuod nga pangalan.
“I’m conflicted right now because we have so much Chris’ already,” matod ni Tautuaa nga napatik sa Spin.ph. / ESL