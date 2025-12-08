Tax deadlines sa mga taga San Remegio, gilugwayan

Aron matabangan ang mga lumolupyo ug mga negosyo nga naigo sa mga kalamidad, ang Konseho sa Lungsod sa San Remegio nipalabang sa duha ka importanting resulosyon.
Unang resulosyon nagpalugway sa mga deadline sa pagbayad sa business permit ug ang ikaduha naghatag og mga diskuwento sa real property tax hangtod sa 2026.
Ang deadline alang sa pagbayad sa business permit para sa bag-ong aplikasyon ug renewal gilugwayan hangtod sa Marso 31, 2026.
Wala’y multa ang ipahamtang sa maong pagpalugway.
Kini aron mahatagan og kahupayan ang mga negosyante nga grabeng naapektuhan sa sunodsunod nga kalamidad, sama sa kusog nga linog, Bagyong Tino, ug Super Bagyong Uwan.
Ang mga opisyal sa lungsod niingon nga daghang lokal nga negosyo ang nadaot pag-ayo, hinungdan nga gikinahanglan ang mas flexible nga mga pamaagi sa pagbangon.
Gipasalig sa mga lokal nga opisyal nga ang pagseguro sa kaluwasan, kaayuhan, ug pagbangon sa ekonomiya nagpabilin nga prayoridad sa San Remigio.
Gilugwayan sab ang panahon aron ang mga tag-iya sa property makagamit sa 20 porsiyento nga diskuwento sa pagbayad sa ilang Real Property Tax (RPT) hangtod sa Hunyo 30, 2026.
Matod sa Sangguniang Bayan, kini nga extension usa ka laing matang sa tabang alang sa mga panimalay kansang mga balay, yuta, ug panginabuhi grabeng nadaot sa mga katalagman.
Gilauman nga kini nga lakang makapagaan sa pinansyal nga palas-anon sa mga apektadong pamilya samtang sila nagtrabaho sa rehabilitasyon ug pagtukod pag-usab. / DPC