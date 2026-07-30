Tax records sa magtiayong Duterte, gitunol ngadto sa impeachment court

Gitunol sa Bureau of Internal Revenue (BIR) ngadto sa Senate impeachment court niadtong Huwebes, Hulyo 30, 2026, ang mga tax record ni Bise Presidente Sara Duterte ug sa iyang bana nga si Atty. Mans Carpio.
Ang kahon nga gisudlan sa tax records sa magtiayon, lakip na ang mga korporasyon nga gikalambigitan nila, gitunol sa mga opisyal sa BIR human makuha ang pagtugot gikan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Ubos sa Seksyon 71 sa National Internal Revenue Code, gikinahanglan ang pag-uyon sa presidente sa dili pa mahimong usisaon ang bisan unsang dokumento bahin sa buhis.
Niadtong Hulyo 20, gitugotan sa Senate impeachment court ang hangyo sa House prosecution panel nga magpagawas og mga subpoena alang sa mga financial record ni Duterte, Carpio, ug sa pipila ka negosyo nga may kalabutan kanila gikan sa tuig 2007 hangtod 2021.
Pinaagi sa pagpagawas og subpoena alang sa tax records sa magtiayon ug sa mga kompanya nga may kalabutan kanila, nagkanayon ang impeachment court nga dili kini awtomatik nga nagpasabot nga gitugotan na ang pagpabutyag sa maong mga dokumento isip ebidensya.
Matod sa presiding officer sa trial nga si Francis “Chiz” Escudero, mahimo gihapon nga gamiton sa BIR commissioner ang mga eksepsyon nga gilatid sa National Internal Revenue Code, ug pagkahuman niana, ang korte na ang modesisyon sa angay nga buhaton.
Ubos sa Artikulo I sa Articles of Impeachment, giakusahan si Duterte sa giingong mga anomalya sa paggamit sa P500 milyunes nga confidential funds sa Office of the Vice President, ug P112.5 milyunes nga confidential funds sa panahon nga siya pa ang kalihim sa Department of Education. /TPM/SunStar Philippines