Taxi driver, laing upat nadakpan sa tigbakay

Liloan, Cebu.Illustration by Yans Baroy
Wala makapamasahero ang usa ka taxi driver human nalakip sa lima ka sugarol nga nadakpan atol sa tigbakay alas 4:40 sa hapon, Dominggo, Pebrero 1, 2026, sa Sityo Mahayahay 2, Purok Balanghoy, Barangay Catarman, Lungsod sa Liloan.

Ang mga napusasan giila nga sila si alyas nga Miguel, 62 anyos, taxi driver; Joseph, 46, ulitawo; Julie, 39, ulitawo, construction worker; Gerard, 49, ulitawo, construction worker; ug Reboy, ulitawo, habal-habal driver.

Pulos sila mga residente sa maong lugar. Ang ronda gipahigayon sa mga sakop sa 1st Provincial Mobile Force Company (PMFC) ug Liloan Police Station. Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 kon Illegal Gambling.

Ang kapulisan nakadawat og impormasyon sa mga sugarol nga nagtibakay sa hilit nga dapit. Miresponde dayon sila, apan lima lang ang nadakpan sa ginukdanay. / GPL

