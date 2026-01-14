Taxi driver, manindahay naatlan nanuyop atol sa buy-bust; sikop

Naaktuhan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ang usa ka taxi driver ug sidewalk vendor nga naghingos og shabu sulod sa usa ka drug den sa Sityo Granada, Barangay Quiot, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes sa gabii, Enero 13, 2026.
Ang operasyon nga gipahigayon sa PDEA Regional Special Enforcement Team uban ang Labangon Police Station, niresulta sa pagkasikop sa giingong tigdumala sa drug den nga giila sa alyas nga Jorge, 43.
Lakip sa gipangposasan ang duha ka kliyente niini nga silang alyas Cesar, 56, usa ka taxi driver; ug alyas Arniel, 42, usa ka sidewalk vendor.
Narekober gikan sa dapit ang 18 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 11 gramos ug gibanabana nga mobalor og P74,800.
Nakuha sab ang mga aluminum foil nga adunay lama sa shabu, buy-bust money, ug uban pa nga mga kagamitan sa pagsuyop.
Sumala ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, usa ka semana nilang gipaubos sa case buildup ang maong drug den human makadawat og sumbong . Nasuta nga makabaligya si Jorge og 20 ngadto sa 50 gramos nga shabu matag semana.
Ang mga suspek gikustodiya sa PDEA 7 samtang giandam ang mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB