Taxi driver 'wa mag-meter', gi-entrap sa HPG, nasikop

Nadakpan sa mga sakop sa Highway Patrol Group (HPG 7) ang usa taxi driver nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu human nipaburot sa iyang pletihan sa usa ka polis nga nagpatuo nga delegado sa Palarong Pambansa.

Giingon nga wa nigamit og meter ang driver.

Nisakay ang personnel sa HPG 7 sa Pier 1 ug nagpahatod sa Cebu City Sports Center (CCSC) apan giingon nga nidemanda nga dili lang sila mag meter sanglit mangayo lang siya og P150 nga maoy singil sa mga habalhabal driver.

Pag-abot nila sa destinasyon gitunol sa polis ang plete ug sa paggawas niini sa taxi, duna na dayoy nibabag sa driver aron dili makalarga.

Matod ni Police Lt. Col. Wilbert Parilla, regional chief sa HPG 7, nga gihimo nila kini subay sa kamandoan ni Police Brig. General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga monitoron ang mga taxi sa Dakbayan sa Sugbo nga mamunal og plete sa ilang pasahero nga mga athlete ug delegado sa Palarong Pambansa.

Gibutyag ni Parilla nga kon nigamit og metro ang taxi, mopatak lang kini og P75 apan nangayo kini og P150.

“Usa sa atong personnel nag act siya as passenger from Pier 1, nagpahatod siya sa Abellana complex and then gipangayoan siyag P150 instead i-flag down approximately around P75 ang maximum,” asoy ni Parilla.

Nipasabot hinuon si Parilla nga imbargohon lang nila ang lisensya sa taxi driver ug mopasupot sila og report ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB 7) ug Land Transportation Office (LTO 7) alang sa administrative sanction sa kompaniya sa taxi, lakip na sa driver niini.

‘MIANGKON’

Giangkon sa taxi driver nga si alyas Bebot nga gisabot niya ang pasahero nga kon pila ang gipangayo sa mga habal-habal driver sa Pier 1 mao usab ang iyang pangayuon nga plete.

Wala siya magtuo nga ang iyang pasahero usa diay ka polis.

Matod niya nga pag-abot sa Abellana, inay P150 ang plete base sa ilang sabot, siya gitunolan og P200 apan dakop na diay kadto.

“Nangutana ko sa habal-habal pilay plete mao ra pud to ako gipangayo niya. Giparehasan nako ang plete,” matod ni Bebot.

Nag mahay siya sa iyang gihimo ug iyang giangkon nga wala siya makahibawo nga hugot ang monitoring sa kapulisan ug ubang mga ahensya sa gobyerno human nga dunay laing mga taxi driver nga nangadakpan na sa LTO 7 tungod sa pag overprice sa plete.

Tungod niini, nanawagan siya sa ubang mga taxi driver nga dili sundon ang iyang gihimo kay dakpon gyud sila kon masakpan.

Gibutyag ni Bebot nga kapin sa 20 ka tuig na siya nga taxi driver ug karon lang siya nadakpan.

Nanghinaot siya nga mapasaylo siya sa LTO 7 ug LTFRB 7 ug hatagan og ika duhang higayon tungod kay duna pa siyay duha ka anak nga gipa eskwela diin siya lang ang gisaligan sa ilang panginabuhian.

Sa miaging adlaw, nadakpan usab sa LTO ang duha ka taxi drivers nga naningil og sobra nga plete.

Ang usa ka driver nangayo og P3,000 sa iyang pasahero samtang ang laing usa naningil og P900.

Ang kampanya batok sa mapahimudsanon nga mga driver gilusad sa mga otoridad tungod sa mga reklamo sa mga delegado sa Palarong Pambansa nga gisingil sila og sobrang mga plete sa mga taxi driver. / AYB