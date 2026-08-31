Taxi nahug sa sapa sa Basak, Lapu; 4 angol

Nangaangol ang drayber ug tulo ka pasahero sa taxi human nahulog sa sapa sa Sudtunggan, Barangay Basak, Lapu-Lapu City alas 7:20 sa gabii niadtong Dominggo, Agusto 30, 2026.
Nalandig sa Lapu-Lapu City Hospital ang drayber nga si Rudy Montes, taga Calajo-an, Minglanilla, Cebu ug ang tulo niyang pasahero nga sila si Joffel Minardo, 42, taga-Cambinocot, Cebu City; Jinny Dice, 44, taga Oslob, Cebu; ug Reynel Buenavesta, 24. Ang tulo ka pasahero pulos mga construction worker.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, padulong sa Royal Oceancrest sa Barangay Mactan ang Toyota Innova nga black taxi nga gimaneho ni Montes.
Pag-abot sa maong dapit, niliko sa tuo ang taxi.
Apan atol sa pagliko sa gamay nga karsada, nasaylo kini ug nahulog sa sapa nga gibana-banang upat ka metros ang giladmon.
Tungod sa kusog sa impact sa pagkahulog, nangaangol ang upat ka sakay sa taxi.
Dali sab nga nitabang ang mga residente sa lugar aron makagawas ang mga biktima gikan sa sakyanan ug gidala sila sa tambalanan. / AYB