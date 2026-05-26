Taxi operators mikuwestiyon sa paghatag og prankisa sa EVs

Nisang-at ang mga sakop sa United Cebu Taxi Operators Association (UCTOA) og petition Certiorari and Prohibition with Application for Temporary Restraining Order and Writ of Preliminary Injunction, batok sa mga opisyal sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).
Si Atty. Rey Gealon, abogado sa UCTOA, nihingalan nila ni Atty. Vigor D. Mendoza II, chairperson sa LTFRB; board member of LTFRB Engineer Isagani M. Victorio, Atty. Sherwin D. Bizconde nga nipirma sa nakontrobersiyal nga Memorandum Circular 2026-037 nga giluwatan niadtong Mayo 14, 2026.
Ang maong circular nihatag og 1,000 ka mga prankisa o slots alang sa Electric Vehicles taxis, gikataho nga nidawat na og applications sugod niadtong Mayo 21.
Nakasaway ang UCTOA og nihulagway sa maong lakang nga dili makiangayon sa local taxi operators, sa pasangil nga mas gipaboran ang langyaw’ng operator nga nagdumala sa EVs sa Metro Cebu.
Matod pa ni Gealon nga ang gihimo sa LTFRB way moagi og due process. Ilang giklaro nga dili sila supak sa pagpadagan sa mga EV, apan gikinahanglan nga gipaagi sa public hearing, konsultasyon sa mga local taxi operator ug ang pagpahibawo sa local government unit.
“Dili kay makugang na lang sila nga bukas na ang prankisa alang niini, unya sila sa local operator dili na maka-avail niini,” pamahayag ni Gealon atol sa press conference niadtong Martes, Mayo 26, 2026.
Samtang si Dolores Corominas, local transportation operator, nipadayag nga ang gihimo sa LTFRB naghikaw sa kahigayunan sa mga local nga mga operator sa ilang panginabuhian.
Si Aldrin Racaza, driver sa Ken Taxi, niingon nga gumikan sa kadaghan na nga taxi, niresulta sa kompetisyon nga nakapaminos sa ilang kita.
Gihatagan og higayon ning pamantalaan nga makahatag sa ilang habig ang LTFRB mahitungod sa maong isyu apan wa pay opisyal nga pamahayag human nga gisuwayan og kontak. / GPL