Taxi operators nabalaka sa operasyon sa EV taxi sa Sugbo

Giawhag sa mga taxi operator sa Sugbo ang Land Transportaton Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nga bakwion ang pagtugot sa 600 ka electric vehicle (EV) taxi units sa usa ka langyaw nga kompanya tungod sa kabalaka sa grabeng kompetisyon ug kahuot sa trapiko sa Metro Cebu.
Matod ni United Cebu Taxi Operators Association (UCTOA) chairman Richard Cabucos, pormal nga gisupak sa ilang grupo ang 90-ka-adlaw nga provisional authority (PA) nga giisyu sa LTFRB Central Office ngadto sa Green and Smart Mobility (GSM).
Ang GSM usa ka ride-hailing service app gikan sa Vietnam nga gitakdang magsugod sa operasyon sa Metro Cebu sa Disyembre 19.
Sa usa ka interview pinaagi sa telepono niadtong Disyembre 18, 2025, giingon ni Cabucos nga ang GSM maglihok pinaagi sa kombinasyon sa tradisyonal nga pagpara sa dalan ug app-based nga booking.
Kini nga setup adunay dautang epekto sa panginabuhi sa mga kasamtangang taxi operator ug mga nagkupot og prangkisa tungod sa kadaghan na sa mga pampublikong sakyanan nga nagdagan sa lugar.
Giasoy niya nga ang mga lokal nga operator ug drayber nituman sa mga rekisitos sa prangkisa nga iyang gihulagway nga “taas ug mahal,” ug nipadayag og kabalaka sa
paggamit og provisional authority alang sa dako nga rollout.
Gidayeg usab niya si Sugbo Gobernador Pamela Baricuatro sa pagsupak niini sa deployment tungod sa nakitang mga sayop sa proseso sa regulasyon nga nagtugot sa maong rollout.
Gikasubo usab ni Cabucos ang timing sa rollout tungod kay ang public hearing nga gitumong aron pagsusi kon nituman ba ang GSM sa mga rekisitos sa taxi nga gitakda unta sa Disyembre 23, wala pa mapahigayon. Matod ni Cabucos, ang mga isyu nga motumaw sa hearing kinahanglan unta nga masulbad usa pa magsugod ang operasyon.
Dugang niya, ang ubang mga operator nakuhaan na og mga drayber tungod sa agresibong pag-hire sa GSM.
Sa pagkakaron, ang Metro Cebu adunay kapin sa 6,200 ka taxi units gikan sa 300 ka mga operator, wala pay labot ang premium ug airport taxis gawas pa sa kapin 2,000 ka transport network vehicle service (TNVS) units.
Kini naglihok dungan sa mga tradisyonal ug modernong jeepney, motorcycle ride-hailing services o habal-habal, ug uban pang PUV.
Giklaro hinuon ni Cabucos nga ang UCTOA wa’y supak sa teknolohiya sa EV. / EHP