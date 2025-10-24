Taytayan padong sa Taboan market wa pa gyud mahuman

Hapit na duha katuig sukad gisugdan ang konstruksyon sa tulay padulong sa Taboan market apan nagpabilin nga wa mahuman.
Ang tulay nga nagsumpay sa downtown Cebu City paingon sa Taboan Market nagpabilin nga wala mahuman bisan nagsugod ang civil works.
Nibisita si Mayor Nestor Archival niadtong Biyernes sa lugar ug iyang gipatawag ang kontraktor ug ang Department of Public Works and Highways (DPWH) aron ipatin-aw ang kadugay mahuman sa proyekto sa Sanciangko Bridge.
Gihulagway sa mayor nga nakahatag kini og kahasol ug peligro sa duol nga mga residente.
Ang Sanciangko Bridge nga nahimutang duol sa Taboan Public Market, nagtungtong ibabaw sa Guadalupe River ug nagsilbing access road sa mga motorista nga gikan sa downtown paingon sa Taboan Public Market o usa ka alternatibong dalan paingon sa V. Rama Ave., N. Bacalso Ave., ug C. Padilla St.
Ang estraktura nahimutang sa utlanan sa Barangay Pahina Central ug Taboan.
Matod ni Archival, usa ka konsehal sa barangay ang nagsulti kaniya nga nagsugod ang trabaho sa tulay mga duha ka tuig na ang milabay.
Dugang niya nga gitambakan sa kontraktor ang sobra sa katunga sa gilapdon sa suba, nga nakapasamot sa pagbaha sa duol nga mga balay.
“Mao na sobra sa katunga ang ilahang gi-fill up mao na ang tubig nga moagi kay gamay ra kaayo unya ang baha moabot na sa atop sa mga kabalayan,” matod ni Archival.
“Naay mga equipment pero ang mga equipment wala gigamit,” dugang niya.
Usa ka taho sa SunStar Cebu nga gipatik niadtong Agusto 6, 2024, nagkanayon nga ang proyekto sa tulay nagtumong sa pag-ilis sa daan nga 71-anyos nga Sanciangko Bridge tungod sa structural concerns.
Sumala sa historical marker, ang orihinal nga tulay unang gitukod sa panahon sa mga Katsila ug gi-reconstruct niadtong 1953.
Ginganlan kini kang Gregorio Sanciangko Gozon, ang unang Pilipino nga nakakuha og Doctor of Laws degree gikan sa Central University of Madrid niadtong Abril 3, 1898.
Usa ka kopya sa contract agreement sa proyekto nga gipetsahan og Nobiyembre 3, 2023, nagpakita nga ang DPWH–Cebu City District Engineering Office naggahin og P13.893 milyunes alang sa pag-ilis sa tulay.
Ang Power Frame Construction and Development Corp. ang nakakuha sa kontrata.
Gisirhan ang tulay sa publiko niadtong Agusto 6, 2024, ug ang orihinal nga target sa pagkompleto, Mayo 2025. / EHP