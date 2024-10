TCH Red Cliff pabutanga’g ‘No Parking’ nga signage

Sa tuyo nga masiguro ang kaluwasan sa Transcentral Highway (TCH), gidasig sa Cebu City Council ang Cebu City Transportation Office (CCTO) nga butangan og “No Parking” nga signpost sa dapit sa Red Cliff. Kini ang usa ka lakang aron malikayan ang mga disgrasya sa maong dapit, ilabi na nga daghan na nga panghitabo nga aksidente tungod sa mga sayop sa pagmaneho.

Si Cebu City Councilor Rey Gealon, nga nagmugna sa resolusyon nga giaprobahan niadtong Miyerkules, Oktubre 23, 2024, mipahayag nga ang pagkamatay ug pagkaangol sa mga tawo kanunay nga mahitabo sa Red Cliff tungod kay kini himuon nga venue alang sa delikado nga mga stunt sa motorsiklo. Si Gealon, nga mao usab ang chairman sa traffic management committee, miawhag sa Highway Patrol Group (HPG) nga molusad og operasyon batok sa mga naglapas sa balaod sa trapiko sa maong dapit.

Gidasig usab niya ang City Police Office – Traffic Enforcement Unit nga maghimo og aksyon aron madakpan ang mga motoristang naglapas sa mga regulasyon.

Kahinumdoman nga duguong aksidente niadtong Oktubre 13 diin usa ka motorsiklo nga nibangga sa usa ka sports utility vehicle (SUV) ug napasuk ang drayber sa motorsiklo sa maong four wheel nga sakyanan.

Gipahayag ni Gealon nga ang preventive measures kinahanglan buhaton aron malikayan ang vehicular accident nga moresulta sa kamatayon ug grabe nga pagkaangol.

Sa miaging report sa SunStar, si Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, regional chief sa HPG 7, nisugyot ni Gealon nga mopalabang og ordinansa nga magtugot sa pag-instalar sa “no parking” ug “no stopping” zones sa Red Cliff sa TCH aron mapugngan ang mga motorista nga moparking sa maong dapit, ug aron matagaan og otoridad ang CCTO ug HPG 7 personnel nga dakpon ang mga naglapas sa trapiko.

Si Parilla mihangyo nga makig-coordinate sa Department of Public Works and Highways (DPWH) alang sa pagbutang og rumble strips o mga puti nga solid lines sa dalan. Adunay pipila ka residente nga ni-report sa kapulisan nga dili sila makatulog tungod sa kusog nga saba sa mga motorsiklo nga adunay modified mufflers nga nagdagan sa TCH.

Gipahayag ni Parilla nga ilang dakpon ang bikers nga nagbag-o sa ilang mufflers tungod kay kini ilegal.

Si Reza Jane Omayan, usa ka lady rider nga gikan sa lungsod sa Balamban ug nagbiyahe sa TCH sulod sa unom ka tuig, mitug-an sa usa ka phone interview nga maayo ang resolusyon tungod kay daghan ang mga riders nga nagbuhat og "flyby."

Iyang gidugang nga adunay pipila ka riders nga naghimo sa maong dapit sama sa race track.

“Sakto sad ila nang gibuhat nga mag-checkpoint every now and then kay para ma-lessen ang aksidente. Para pud ang uban magmatngon nasad sa sunod,” matod ni Omayan.

Si Jobert, nga nagdumili pagpadayag sa iyang tinuod nga pangalan, usa ka rider sulod sa upat ka tuig nga nag-agian sa TCH alang sa recreaction, mipahayag sa laing interbyu nga ang Red Cliff dili gayud delikado nga bahin sa highway.

“Ang mga riders rapud, dili tanan, ang hinungdan mao maingnan siya nga delikado nga lugar,” matod niya.

Iyang giingon nga kon aduna’y pag-analisar, ang ugat nga hi­nungdan mao ang mga sayop sa drayber ug dili ang dalan. / JPS