TCPI motabang sa pamilya sa 2 ka biktima

Motabang ang Taiheiyo Cement Philippines Inc. (TCPI), planta sa semento sa lungsod sa San Fernando sa kamatayon sa duha ka mga trabahante sa ilang kontraktor sa aksidente niadtong Lunes, Nobiyembre 18, 2024.

Samtang, ang kompaniya morepaso ug mag-update sa mga protocol sa kaluwasan sa pagtrabaho sulod sa planta ug hingpit nga nakigtambayayong sa mga hingtungdan nga ahensya sa gobiyerno sa bisan unsang proseso human sa makalilisang nga kamatayon sa duha ka mga trahante sa kontraktor nga gilubong nga buhi sa pulbo nga semento.

Sa ilang pamahayag niadtong Martes, Nobiyembre 29, ang TCPI niigon nga "..with this incident, we will review and update our safety protocols should there be any need, and we will fully cooperate with pertinent government agencies in the appropriate proceedings before them."

“We are closely coordinating with our contractor, MCRI Global Corp., in attending to the needs of the families of its two employees,” dugang pamahayag sa TCPI.

Ang TCPI nipadangat sa pahasubo sa mga nagbangutan nga pamilya, "We are saddened by this accident, and we condole with the families of the two victims. We are closely coordinating with our contractor, MCRI Global Corp., in attending to the needs of the families of its two employees."

Sa taho sa Superbalita Cebu, niadtong Lunes, ang duha ka mga biktima nagtrabaho sa cement grinding area sa TCPI nga sila si Jonel Geollina Baruedan Sr., 46, minyo, ug Cholen Sabayton, 45, ulitawo apan dunay kapikas, pulos residente sa Barangay South Poblacion, San Fernando.

Sa report sa kapulisan sa San Fernando ubos sa pagpangulo ni P/Maj. Jan Christian A. Bautista, nakadawat og report bahin sa duha ka trabahante nga naangol ug natanggong ilawom sa mga materyales nga semento samtang gikatahong nanglimpiyo sa dapit dihang nahitabo ang aksidente.

Hinuon dili pa matino kon nganong nisulod ang mga biktima sa baghouse dust collector pinaagi sa inspection hole niini nga giingong supak sa standard operating procedures sa mga kalihukan sa pagpanglimpiyo sa semento.

Ang duha ka biktima nalubong sa mga materyales nga semento dihang nahugno ang baghouse kanila.

Nangayo sila'g panabang sa ilang mga kauban sa trabaho nga daling niresponde ug daling gidala ngadto sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Carcar.

Sa report sa kapulisan, usa sa mga biktima ang gideklarar nga dead on arrival sa nag-atiman nga mananambal, samtang ang usa gipaubos sa tambal apan sa katapusan nabugtoan sa kinabuhi.

Sa laing bahin, ang TCPI nagkanayon nga ang mga sirkumstansya nga nisangpot sa maong insidente padayon pang giimbestigahan sa kapulisan ug Department of Labor and Employment (Dole) Central Visayas.

“We assure the public that the company always gives priority to Safety First, not only with its direct employees but also with the personnel of its contractors, with regular training and refreshers,” dason sa pamahayag sa TCPI.

Gipasiugda sa Taiheiyo Cement ang higpit nga pagsunod niini sa mga protocol sa kaluwasan nga nagpasiugda nga ang kompanya nag-una sa kaayohan sa mga empleyado ug sa mga kontraktor niini pinaagi sa regular nga pagbansay ug pag-refresh sa protocol sa kaluwasan. / CDF