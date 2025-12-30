Team andam na sa Traslacion

Gikompirmar sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) nga andam na sila sa umaabot nga mga kalihukan sa Sinulog ug Traslacion diin nakapahimutang na ang deployment sa mga personnel, pagdumala sa rota, ug mga contingency measures.
Matod sa pangulo sa Team nga si Hyll Retuya, ang ahensiya aktibong nakig-alayon sa mga organizer ug kadagkuan sa simbahan isip kabahin sa ilang pagpangandam alang sa maong relihiyusong mga kalihukan.
Si Retuya niingon nga ang mga sakop sa Team nitambong sa mga tigom nga gipatawag sa Basilica Minore del Santo Niño aron maseguro ang saktong koordinasyon ug panaghiusa sa mga plano.
Dugang niya, masaligon sila nga andam na ang ahensiya alang sa maong dako nga okasyon.
Gibutyag ni Retuya nga ang Team Mandaue mo-deploy og kapin sa 70 ka traffic personnel sa adlaw sa prosesyon.
Ipapuwesto kini sila sa mga rota nga agian sa convoy sa Sto. Niño.
“Mo-deploy kami og mga 70 ka personnel nianang adlawa sa among mga rota. I-lockdown namo ang mga dapit diin moagi ang convoy sa Sto. Niño,” dugang ni Retuya.
Gawas sa mga personnel sa dalan, magpadala usab ang Team og mga patrol unit ug mga motorcycle rider ilabi na sa mga boundary sa siyudad aron maseguro ang hapsay nga koordinasyon sa higayon nga modangat na ang convoy.
Masaligon ang Team nga hingpit na ilang pagpangandam ug mas palig-unon kini pinaagi sa gikatakdang dry run sa unang semana sa Enero.
Matod ni Retuya, ang preparasyon karong tuiga susama ra sa gihimo sa miaging tuig ug walay dagkong kausaban sa kinatibuk-ang traffic plan. Apan nangandam gihapon ang Team og mga contingency plan o mga alternatibong plano sa higayon nga mobundak ang ulan o mamatikdan ang pagbaha.
Giklaro ni Retuya nga walay himuon nga “full road closure”.
Temporaryo lang nga sirhan ang mga dalan samtang moagi ang convoy ug ablihan kini dayon kon makalabay na ang katapusang bahin sa panon.
Ang rota sa Traslacion sa Mandaue City magpabilin nga mao gihapon: moagi kini sa Subangdaku, Tipolo, ug Sta. Cruz sa dili pa molahos sa St. Joseph.
Nanawagan ang Team Mandaue sa mga drayber ug sa publiko sa pagkooperar sa mga traffic enforcer aron maseguro ang luwas ug hapsay nga dagan sa trapiko sa tibuok selebrasyon. / ABC